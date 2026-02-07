As fortes chuvas que atingiram a região interromperam o jogo entre Jacareí e Inter de Bebedouro, na tarde deste sábado (7), em Jacareí, pela segunda rodada da Série A-4 do Campeonato Paulista.
A partida estava no primeiro tempo, em que os visitantes venciam por 2 a 0. Ainda na etapa inicial, o jogo já havia ficado quase meia hora paralisado por conta das chuvas fortes, que alagaram o gramado do estádio Du Campusano.
E, no intervalo, com o aumento da intensidade, os dois times e a arbitragem preferiram não seguirem com a partida. Agora, o jogo sera retomado na manhã deste domingo (8), a partir das 10h, no mesmo local, para os últimos 45 minutos.