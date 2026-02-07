As fortes chuvas que atingiram a região interromperam o jogo entre Jacareí e Inter de Bebedouro, na tarde deste sábado (7), em Jacareí, pela segunda rodada da Série A-4 do Campeonato Paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A partida estava no primeiro tempo, em que os visitantes venciam por 2 a 0. Ainda na etapa inicial, o jogo já havia ficado quase meia hora paralisado por conta das chuvas fortes, que alagaram o gramado do estádio Du Campusano.