SÉRIE A-4

Chuva interrompe jogo do Jacareí; 2º tempo será neste domingo

Por Marcos Eduardo Carvalho | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Valtencir Vicente/Jogando Juntos/Cortesia
Chuva interrompe jogo do Jacareí; 2º tempo será neste domingo

As fortes chuvas que atingiram a região interromperam o jogo entre Jacareí e Inter de Bebedouro, na tarde deste sábado (7), em Jacareí, pela segunda rodada da Série A-4 do Campeonato Paulista.

A partida estava no primeiro tempo, em que os visitantes venciam por 2 a 0. Ainda na etapa inicial, o jogo já havia ficado quase meia hora paralisado por conta das chuvas fortes, que alagaram o gramado do estádio Du Campusano.

E, no intervalo, com o aumento da intensidade, os dois times e a arbitragem preferiram não seguirem com a partida. Agora, o jogo sera retomado na manhã deste domingo (8), a partir das 10h, no mesmo local, para os últimos 45 minutos.

