SÉRIE A-4

Em jogo de dois dias, Jacareí perde para Inter de Bebedouro

Por Marcos Eduardo Carvalho | Jacareí
| Tempo de leitura: 2 min
Jacareí fez seu primeiro jogo em casa
Jacareí fez seu primeiro jogo em casa

Em jogo que durou dois dias, o Jacareí perdeu por 3 a 0 para a Inter de Bebedouro na manhã deste domingo (8), no estádio Du Campusano, em Jacareí, pela segunda rodada da Série A-4 do Campeonato Paulista. A partida começou no sábado, mas foi interrompida ao final da primeira etapa por conta das fortes chuvas e foi retomada nesta manhã.

Esse foi o primeiro jogo em casa na história do novo time da região, comandado pelo técnico Augusto Ambrogi. Com o resultado, o Jacaré do Vale segue sem somar pontos na temporada, com duas derrotas, cinco gols sofridos e nenhum marcado. E o Leão tem 100% de aproveitamento, com duas vitórias em duas rodadas.

Na próxima rodada, o Jacaré do Vale joga na nesta quarta-feira (11), quando visita o Jabaquara, a partir das 15h, no estádio da Caneleira, em Santos. No mesmo dia, às 20h, a Inter recebe o Colorado de Caieiras no estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro.

O primeiro tempo começou com poucas chances de gols para os dois lados e, depois, o jogo ficou mais de 20 minutos paralisado por conta das fortes chuvas que atingiram a região.

Na retomada, Nathan Índio abriu o placar para a Inter aos 35min, desviando de cabeça, após cruzamento da esquerda: 1 a 0.

Sem conseguir reagir, o Jacareí não tinha força ofensiva e ainda errou uma saída de bola aos 54min, na intermediária defensiva. Assim, Gênesis aproveitou, pegou a sobra e mandou forte, no canto direito do goleiro jacareiense: 2 a 0.

Segundo tempo

Após a paralisação por conta das chuvas, o jogo retomou na manhã deste domingo e o Jacareí começou melhor, foi para cima em busca do primeiro gol, mas tinha dificuldades.

A situação ficou mais complicada aos 19min, quando Ruan foi expulso, logo depois de entrar no jogo, por fazer falta violenta. E o técnico Augusto Amobrogi ainda levou cartão amarelo por reclamação.

E, aos 29min, Kadu Barone acertou um belo chute de fora da área, no ângulo, e marcou o terceiro gol da Inter: 3 a 0 e complicando a situação do Jacareí.

