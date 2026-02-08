Em jogo que durou dois dias, o Jacareí perdeu por 3 a 0 para a Inter de Bebedouro na manhã deste domingo (8), no estádio Du Campusano, em Jacareí, pela segunda rodada da Série A-4 do Campeonato Paulista. A partida começou no sábado, mas foi interrompida ao final da primeira etapa por conta das fortes chuvas e foi retomada nesta manhã.

Esse foi o primeiro jogo em casa na história do novo time da região, comandado pelo técnico Augusto Ambrogi. Com o resultado, o Jacaré do Vale segue sem somar pontos na temporada, com duas derrotas, cinco gols sofridos e nenhum marcado. E o Leão tem 100% de aproveitamento, com duas vitórias em duas rodadas.