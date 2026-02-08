Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Presidente do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), o desembargador Francisco Eduardo Loureiro disse que é frequente juízes serem ameaçados pelo crime organizado, e que uma das possibilidades de mudar isso seria a instituição do “juiz sem rosto”.

“Toda manhã eu recebo um relatório do núcleo de inteligência das ocorrências que ocorreram, das ocorrências da noite anterior ou do dia anterior. E é frequente que sim, que às vezes eles interceptam mensagens dentro das penitenciárias ou em escutas telefônicas da facção, mencionando infelizmente os nomes de magistrados. Na verdade, isso é uma constante. Graças a Deus, o número ainda não é relevante em relação ao número de juízes e julgamentos que nós temos, mas é uma preocupação constante e uma preocupação permanente, porque isso ocorre com muita frequência”, disse.

Sobre o chamado “juiz sem rosto”, aquele que não aparece ao dar a sentença em um caso de crime organizado, Loureiro disse que esse exemplo de outros países pode ser utilizado no Brasil.

“O juiz sem rosto é, na verdade, ele não é um juiz sem rosto. A legislação federal que regula essa matéria, ela não permite juiz anônimo. O que ela permite é que nas sentenças contra o crime organizado, três juízes assinam a sentença. Eu lembro a vocês que toda vez que nós juízes condenamos ou absolvemos alguém nós mandamos cópia da sentença para o acusado com o nosso nome completo”, afirmou o desembargador.