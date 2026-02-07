No Carnaval, enquanto muitos seguem o som dos blocos, eu costumo seguir outro ritmo: o das boas cozinhas. O Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira e o Litoral Norte de São Paulo formam um roteiro gastronômico rico, diverso e cheio de identidade, perfeito para quem entende que viajar também é comer bem.
No Vale do Paraíba, a comida carrega memória e tradição. Uma parada certeira é o Pier 8 Restaurante, em Tremembé, onde a cozinha transita com equilíbrio entre o clássico e o contemporâneo, sempre com pratos bem executados e acolhedores. Para quem aprecia ingredientes de água doce, a Trutaria Bela Vista Gomeral, em Guaratinguetá, entrega uma experiência honesta e saborosa, com trutas frescas preparadas com respeito ao produto e ao entorno. Já o Restaurante Castelinho, em Lorena, é daqueles lugares ideais para um almoço tranquilo, perfeito para recarregar as energias antes de seguir viagem.
Subindo a Serra da Mantiqueira, o clima muda e a cozinha acompanha. Em Campos do Jordão, casas como a Confraria do Sabor e o Moringa Mantiqueira mostram que a gastronomia serrana vai além do óbvio, com técnica apurada, ingredientes locais e pratos que aquecem sem pesar. Em Santo Antônio do Pinhal, o Donna Pinha merece destaque pela proposta intimista e pela valorização dos produtos da região, com uma cozinha que conversa diretamente com o clima de montanha. Já em São Bento do Sapucaí, o Entre Vilas se destaca por integrar gastronomia, vinho e território, transformando o entorno em protagonista do prato.
Quando a estrada desce rumo ao Litoral Norte, o paladar pede frescor e leveza. Em Ubatuba, o Jundu Restaurante & Lounge Bar traduz bem esse espírito, com cozinha bem executada, frutos do mar tratados com respeito e uma vista que convida a desacelerar. É o tipo de lugar que combina perfeitamente com o Carnaval à beira-mar, onde o almoço se estende e a conversa acompanha o ritmo das ondas.
O que une todos esses destinos é algo que sempre defendo na cozinha: respeito pelo ingrediente, pela estação e pela identidade local. No Carnaval, entre uma pausa e outra da folia, vale lembrar que a verdadeira festa também acontece à mesa. Comer bem, sem pressa, é uma das formas mais sinceras de celebrar o Brasil, seja no vale, na serra ou diante do mar.