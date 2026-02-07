No Carnaval, enquanto muitos seguem o som dos blocos, eu costumo seguir outro ritmo: o das boas cozinhas. O Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira e o Litoral Norte de São Paulo formam um roteiro gastronômico rico, diverso e cheio de identidade, perfeito para quem entende que viajar também é comer bem.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No Vale do Paraíba, a comida carrega memória e tradição. Uma parada certeira é o Pier 8 Restaurante, em Tremembé, onde a cozinha transita com equilíbrio entre o clássico e o contemporâneo, sempre com pratos bem executados e acolhedores. Para quem aprecia ingredientes de água doce, a Trutaria Bela Vista Gomeral, em Guaratinguetá, entrega uma experiência honesta e saborosa, com trutas frescas preparadas com respeito ao produto e ao entorno. Já o Restaurante Castelinho, em Lorena, é daqueles lugares ideais para um almoço tranquilo, perfeito para recarregar as energias antes de seguir viagem.