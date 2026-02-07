O Jacareí recebe a Inter de Bebedouro na tarde deste sábado (7), a partir das 15h30, no estádio Du Campusano, em Jacareí, pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A-4.

Esse é um jogo histórico, já que é a primeira partida em casa da nova equipe da região que até o ano passado era o Atlético Joseense. E o Jacareí Futebol Clube quer deixar uma boa impressão no primeiro confronto como mandante.