SÉRIE A-4

Jacareí faz primeiro jogo em casa na história e encara a Inter

Por Marcos Eduardo Carvalho | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação Jacareí FC
Jogadores do Jacareí FC durante treino
Jogadores do Jacareí FC durante treino

O Jacareí recebe a Inter de Bebedouro na tarde deste sábado (7), a partir das 15h30, no estádio Du Campusano, em Jacareí, pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A-4.

Esse é um jogo histórico, já que é a primeira partida em casa da nova equipe da região que até o ano passado era o Atlético Joseense. E o Jacareí Futebol Clube quer deixar uma boa impressão no primeiro confronto como mandante.

Na estreia, o time comandado pelo técnico Augusto Ambrogi não conseguiu o resultado que queria e perdeu por 2 a 0 fora de casa para o Penapolense, no sábado anterior, dia 31 de janeiro.

Por sua vez, a Inter começou bem e, em casa, fez 2 a 0 no São Caetano. Agora, o Jacaré tenta uma reação imediata, vencer o seu primeiro jogo da história como mandante e iniciar uma boa campanha na Série A-4 deste ano.

