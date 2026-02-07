Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado (7), na zona sul de São José dos Campos, e chamou a atenção de quem passava pela região.

A ocorrência aconteceu na avenida João Batista de Souza Soares, em frente ao supermercado Coop, no Jardim Morumbi, na pista sentido centro. De acordo com testemunhas, um motociclista tentou realizar uma ultrapassagem e acabou perdendo o controle da moto, que escorregou na via e foi parar embaixo de um ônibus do transporte público, que estava parado em um ponto de ônibus.