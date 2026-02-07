07 de fevereiro de 2026
ACIDENTE

Agora: moto vai parar debaixo de onibus em acidente em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado (7), na zona sul de São José dos Campos, e chamou a atenção de quem passava pela região.

A ocorrência aconteceu na avenida João Batista de Souza Soares, em frente ao supermercado Coop, no Jardim Morumbi, na pista sentido centro. De acordo com testemunhas, um motociclista tentou realizar uma ultrapassagem e acabou perdendo o controle da moto, que escorregou na via e foi parar embaixo de um ônibus do transporte público, que estava parado em um ponto de ônibus.

Uma testemunha que presenciou o acidente relatou a dinâmica do ocorrido. “Na minha frente, ele estava no meio da pista e foi cortar o carro pelo lado direito. Nessa que ele foi cortar, ele escorregou. A moto foi para debaixo do ônibus e ele conseguiu sair da moto. Para que ele escorregou, ele percebeu que ia cair, se jogou, e a moto entrou debaixo do ônibus. Eu vi, foi na minha frente.”

Apesar do susto e da cena impressionante, o motociclista não sofreu ferimentos graves. Ele recebeu atendimento no local e passa bem. As causas do acidente deverão ser apuradas.

