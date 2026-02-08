Sediada no distrito de Quiririm, em Taubaté, a startup Bíon modernizou o design do tradicional filtro de barro e projeta expansão internacional após receber investimento no programa Shark Tank Brasil.

A empresa, fundada pelas empreendedoras Renata El Zouki e Sanya Nogueira, busca agora a certificação do Inmetro para dobrar sua capacidade produtiva e iniciar exportações.

História

O filtro de barro, mais do que fazer parte da história dos lares brasileiros, tem seu lugar numa revolução de saúde pública no início do século XX, quando não havia água tratada nas casas e doenças como cólera e febre tifoide afligiam a população.