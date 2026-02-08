Sediada no distrito de Quiririm, em Taubaté, a startup Bíon modernizou o design do tradicional filtro de barro e projeta expansão internacional após receber investimento no programa Shark Tank Brasil.
A empresa, fundada pelas empreendedoras Renata El Zouki e Sanya Nogueira, busca agora a certificação do Inmetro para dobrar sua capacidade produtiva e iniciar exportações.
História
O filtro de barro, mais do que fazer parte da história dos lares brasileiros, tem seu lugar numa revolução de saúde pública no início do século XX, quando não havia água tratada nas casas e doenças como cólera e febre tifoide afligiam a população.
A peça, que une a tradição indígena de guardar água em recipientes de barro a um sistema de velas europeu, provou-se eficaz em filtrar bactérias e manter a água fresca.
Ainda hoje, o item aparentemente simples se mantém funcional, mesmo com o avanço da tecnologia, mas Renata El Zouki e Sanya Nogueira perceberam que o utensílio pouco evoluiu no que diz respeito ao design.
Após pesquisas, fundaram a Bíon, uma empresa criada em Taubaté que transformou o item em uma peça diferenciada.
Desafios iniciais
A lacuna de mercado foi o ponto de partida do negócio: "Eu já sabia da eficiência do produto, da tecnologia também, que é nacional e eu percebi que tinha essa lacuna referente à questão do design, que só tinha realmente o design tradicional", afirma Sanya.
Uma vez definido o conceito, o desafio foi a produção. As sócias buscaram terceirizar, mas não encontraram fornecedores dispostos a produzir a inovação, o que as levou a instalar a própria fábrica no distrito de Quiririm, em Taubaté.
O início foi, literalmente, em casa, como Sanya relata: “A minha mãe tinha um espaço aqui em Taubaté, na zona rural, que ela cedeu pra gente não pagar aluguel e começar os testes dos protótipos e desenvolver o produto naquele espaço”.
Após mais de um ano testando formas e materiais, entre 2022 e 2023, a primeira leva satisfatória de produtos saiu e viralizou instantaneamente no TikTok e, meses depois, no X, antigo Twitter. A busca pelo produto cresceu além do esperado e foi necessário começar onde estavam.
"Com as visualizações, levantamos caixa para montar a produção na cidade e brincamos que o distrito do Quiririm nos escolheu e não o contrário", diz Renata.
Novo sócio e investimento
A busca por crescimento e a vontade de produzir mais e melhor fizeram com que decidissem participar do programa de TV Shark Tank Brasil em 2024. Uma decisão corajosa e arriscada, já que a empresa ainda estava em fase de estruturação.
No programa, empresários e investidores experientes avaliam propostas e ideias de negócios que precisam de investimento para se firmarem no mercado e optam ou não por participar, oferecendo o necessário mediante contrapartida.
A Bíon conquistou o investimento do empresário Sérgio Zimerman, CEO considerado um dos "Top 10" do Brasil.
Próximos passos
Com o aporte e a mentoria do novo sócio, a Bíon mira em qualidade e expansão internacional.
Um dos principais focos agora é a certificação do Inmetro e, daí para frente, o objetivo é dobrar a capacidade de produção, oferecer novas opções de design e buscar a exportação.
"Tentar iniciar essa cultura do filtro de barro aí mundo afora. Esse é um dos nossos grandes objetivos para o ano que vem, para essa nossa fase", relata Sanya.
Missão e valores
A Bíon, em essência, cumpre o propósito de honrar a história do produto ao mesmo tempo em que o projeta para o futuro. Renata resume bem essa missão:
"O que fazemos é ressignificar um clássico do Brasil que não desapareceu até hoje, então vai continuar sendo um item necessário e primordial para a identidade dos lares brasileiros."
Ao resgatar e reimaginar um item tão ligado à identidade brasileira, a empresa garante a manutenção da peça no mercado, transformando-a também em um embaixador do design e da inovação brasileira para o mundo, além de colocar o distrito de Quiririm como destaque do empreendedorismo feminino e de negócios sustentáveis.