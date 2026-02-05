Jairo da Silva Rocha, o 'Jairinho', morreu nesta quinta-feira (5), em Jacareí, aos 42 anos. E a cerimônia de despedida aconteceu nesta sexta-feira (6), das 10h às 14h, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Tão jovem, Jairinho, como era carinhosamente chamado pelos amigos, deixará saudades. Nas redes sociais, todos mostravam inconformismo com a partida tão precoce.