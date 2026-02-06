O influenciador digital mineiro Henrique Maderite morreu na tarde desta sexta-feira (8). A morte foi confirmada pelo empresário responsável por sua carreira. As circunstâncias e a causa do óbito ainda não foram informadas.

Conhecido pelo estilo bem-humorado, Henrique ganhou projeção nacional nas redes sociais com frases que se tornaram virais, como “Sexta-feira, meio-dia, pode olhar aí” e “Sextou, bebê”. Com esse conteúdo leve e descontraído, o criador acumulou cerca de 2 milhões de seguidores no Instagram, consolidando-se como um dos nomes populares do entretenimento digital.