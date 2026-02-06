06 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INTERNADO

Cantor é internado em UTI da região após passar mal

Por Leandro Vaz | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
André Moraes
André Moraes

O cantor André Moraes deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Guaratinguetá nesta sexta-feira (6), após apresentar melhora no quadro clínico. O artista havia sido internado depois de sentir fortes dores e dificuldade para respirar.

De acordo com as informações divulgadas, André Moraes passou mal, buscou atendimento médico e, diante da gravidade inicial do quadro, precisou ser encaminhado à UTI, onde permaneceu sob cuidados intensivos e monitoramento da equipe médica.

Com a evolução positiva, o cantor foi transferido para um leito de enfermaria, onde segue em observação. Até o momento, não há divulgação oficial sobre o diagnóstico ou detalhes do tratamento, mas o estado de saúde é considerado estável.

Familiares, amigos e fãs continuam utilizando as redes sociais para enviar mensagens de apoio e desejar uma pronta recuperação ao artista. Novas informações devem ser divulgadas conforme atualização oficial.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários