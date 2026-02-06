O cantor André Moraes deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Guaratinguetá nesta sexta-feira (6), após apresentar melhora no quadro clínico. O artista havia sido internado depois de sentir fortes dores e dificuldade para respirar.

De acordo com as informações divulgadas, André Moraes passou mal, buscou atendimento médico e, diante da gravidade inicial do quadro, precisou ser encaminhado à UTI, onde permaneceu sob cuidados intensivos e monitoramento da equipe médica.

Com a evolução positiva, o cantor foi transferido para um leito de enfermaria, onde segue em observação. Até o momento, não há divulgação oficial sobre o diagnóstico ou detalhes do tratamento, mas o estado de saúde é considerado estável.