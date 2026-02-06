O Vale do Paraíba terá 17 cidades integradas ao sistema do Muralha Paulista, principal programa de segurança pública do governo estadual. O sistema permite acesso a informações policiais em tempo real e conexão com as forças de segurança.

A integração foi confirmada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que cumpriu agenda oficial no Vale do Paraíba nesta quinta-feira (5), para inaugurar o Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico, em Cruzeiro. A unidade recebeu R$ 230 milhões de investimento do governo estadual.