O Vale do Paraíba terá 17 cidades integradas ao sistema do Muralha Paulista, principal programa de segurança pública do governo estadual. O sistema permite acesso a informações policiais em tempo real e conexão com as forças de segurança.
A integração foi confirmada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que cumpriu agenda oficial no Vale do Paraíba nesta quinta-feira (5), para inaugurar o Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico, em Cruzeiro. A unidade recebeu R$ 230 milhões de investimento do governo estadual.
“Em breve, a gente vai ter 17 municípios 100% integrados ao Muralha Paulista. A gente está se preparando para fazer, via Prodesp, uma aquisição de sensores. Vamos continuar investindo em tecnologia e investindo, obviamente, em recursos humanos e materiais”, disse Tarcísio ao ser questionado como reduzir a violência no Vale do Paraíba, região com a mais alta taxa de homicídios do estado de São Paulo.
“O Vale é desafiador. Nós temos os municípios com o pior resultado ainda do estado de São Paulo, mas a criminalidade vem caindo no Vale do Paraíba. A gente teve redução nos indicadores de homicídio, nos indicadores de roubo em geral, que caiu praticamente 30%. Os homicídios a gente teve uma redução importante no ano passado”, afirmou.
Segundo ele, a maneira de enfrentar a violência no Vale será com efetivo e tecnologia. “O Muralha Paulista está integrando todos os dispositivos, todos os sensores aqui dos municípios do Vale. A gente tem feito esse trabalho.”
“A gente já incorporou 14 mil policiais militares. Nós temos hoje 4.000 policiais militares em formação e nós incorporamos 7.150 policiais civis, novos policiais civis. São policiais que estão indo para todas as regiões, sobretudo as que a gente considera mais críticas em termos de estatística, e aí o Vale do Paraíba é uma delas. O Vale recebeu mais 300 policiais civis novos”, completou Tarcísio.