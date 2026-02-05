O Batalhão Tobias de Aguiar, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a ROTA, manifestou pesar pela morte do cabo PM Carlos Eduardo Giacomini, ocorrida por causas naturais. A corporação divulgou nota de solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de farda, lamentando a perda do policial.

Carlos Eduardo Giacomini nasceu em 1987 e ingressou na Polícia Militar em 2009. Desde 2013, atuava no efetivo da ROTA (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), unidade de elite da PM paulista, onde construiu sua trajetória profissional.