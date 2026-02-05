06 de fevereiro de 2026
LUTO

Adeus, Carlos Eduardo; soldado da ROTA morre aos 38 anos

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Adeus, Carlos Eduardo; soldado da ROTA morre aos 38 anos
O Batalhão Tobias de Aguiar, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a ROTA, manifestou pesar pela morte do cabo PM Carlos Eduardo Giacomini, ocorrida por causas naturais. A corporação divulgou nota de solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de farda, lamentando a perda do policial.

Carlos Eduardo Giacomini nasceu em 1987 e ingressou na Polícia Militar em 2009. Desde 2013, atuava no efetivo da ROTA (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), unidade de elite da PM paulista, onde construiu sua trajetória profissional.

Ao longo da carreira, o cabo recebeu homenagens e condecorações em reconhecimento aos serviços prestados. Entre elas, a Láurea de Mérito Pessoal em 1º Grau, além de medalhas institucionais, como a do 1º Centenário do Batalhão Tobias de Aguiar.

Na nota oficial, o batalhão destacou a dedicação, a coragem e o compromisso do policial com a segurança da sociedade. A corporação também desejou força e conforto aos familiares neste momento de luto, ressaltando que a memória do cabo permanecerá como exemplo de honra, profissionalismo e devoção ao dever.

