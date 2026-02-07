Quase meio milhão de afastamentos do trabalho por transtornos mentais foram registrados no Brasil em 2024, segundo dados do Ministério da Previdência Social. O número representa um aumento de 67% em relação ao ano anterior e confirma uma tendência de crescimento contínuo: em dez anos, os afastamentos saltaram de 170,8 mil para 474,3 mil casos. Ansiedade, episódios depressivos e depressão recorrente lideram os diagnósticos. O impacto financeiro também chama atenção: os afastamentos por saúde mental custam cerca de R$ 3 bilhões por ano ao INSS.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um tema que por muito tempo foi tratado como subjetivo ou restrito ao clima organizacional passa a exigir método, registro e evidência técnica. Burnout, sobrecarga, conflitos e assédio deixam de ser apenas indicadores internos e passam a representar risco legal, financeiro e reputacional para as empresas.