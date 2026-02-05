05 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
ACIDENTE FATAL

URGENTE: Ajudante de pedreiro morre após cair de laje em Taubaté

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Vale360

O ajudante de pedreiro Marlon Amaral Leite, de 36 anos, morreu após cair de uma laje em um condomínio no Jardim Julieta, em Taubaté. O caso aconteceu nesta quarta-feira (5).

A vítima chegou a ser transferida para o Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com o boletim de ocorrência, o trabalhador subiu em uma laje, mas caiu de uma altura estimada em aproximadamente 7 metros.

Outros trabalhadores acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o atendimento foi prestado no local antes do encaminhamento ao Hospital, onde a equipe médica constatou o óbito, segundo o boletim.

