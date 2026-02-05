O ajudante de pedreiro Marlon Amaral Leite, de 36 anos, morreu após cair de uma laje em um condomínio no Jardim Julieta, em Taubaté. O caso aconteceu nesta quarta-feira (5).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima chegou a ser transferida para o Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com o boletim de ocorrência, o trabalhador subiu em uma laje, mas caiu de uma altura estimada em aproximadamente 7 metros.