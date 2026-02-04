O motoboy Bruno Tauan dos Santos, de 25 anos, morreu após um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta terça-feira (4), na Avenida Eurico Ambrogi Santos, no Distrito Industrial Piracangaguá, em Taubaté.
Ele chegou a ser socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Regional do Vale do Paraíba, mas não resistiu aos ferimentos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, a colisão aconteceu por volta das 12h09 e envolveu uma motocicleta e uma van. O caso foi inicialmente registrado como morte suspeita, classificação padrão utilizada em acidentes com vítima fatal até a conclusão dos laudos periciais.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas e encontraram os veículos envolvidos no local do acidente. A vítima já havia sido encaminhada ao hospital no momento da chegada dos policiais. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que a motocicleta ficou presa embaixo de um caminhão após a colisão, evidenciando a violência do impacto.
Versão do motorista da van
Segundo o relato prestado à polícia, o motorista da van afirmou que trafegava pela Avenida Eurico Ambrogi Santos, no sentido Centro, quando a motocicleta teria vindo pela via marginal, no sentido Cecap, e avançado a sinalização de “Pare”, atingindo a lateral esquerda do veículo. A dinâmica do acidente ainda será confirmada oficialmente.
Perícia e investigação
A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local. Também foram solicitados exames do IML (Instituto Médico Legal) e do IC (Instituto de Criminalística). O corpo de Bruno foi encaminhado para os procedimentos legais, e o caso segue sob investigação para esclarecimento das circunstâncias do acidente.