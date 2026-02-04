O motoboy Bruno Tauan dos Santos, de 25 anos, morreu após um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta terça-feira (4), na Avenida Eurico Ambrogi Santos, no Distrito Industrial Piracangaguá, em Taubaté.

Ele chegou a ser socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Regional do Vale do Paraíba, mas não resistiu aos ferimentos.

