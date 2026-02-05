Uma atitude heroica de um menino de 10 anos foi decisiva para impedir um ataque contra a própria mãe no Jardim da Granja, em São José dos Campos, na manhã desta quarta-feira (4). O suspeito, um homem de 59 anos, foi localizado e preso em flagrante pela Polícia Militar após a vítima acionar a corporação.
De acordo com a Polícia Civil, a mulher, de 29 anos, caminhava de volta para casa acompanhada do filho quando percebeu que estava sendo seguida. Ao chegar em frente à residência, o suspeito se aproximou por trás, agarrou a vítima pela cintura e tentou puxá-la pelos braços. A mulher conseguiu se desvencilhar, mas o homem voltou a investir, tentando agredi-la novamente.
No momento da nova tentativa de ataque, o menino reagiu para defender a mãe, desferindo chutes contra o agressor, que acabou fugindo do local. Em seguida, a vítima acionou a Polícia Militar e informou o endereço do suspeito, que seria morador do mesmo bairro e conhecido de vista.
Prisão e investigação
As equipes policiais se deslocaram até o endereço indicado, localizaram o homem e o conduziram à delegacia. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima passou por exame de corpo de delito preliminar, e imagens de câmeras de monitoramento da residência teriam registrado a dinâmica do crime.
O caso foi registrado como tentativa de estupro. Em interrogatório, o suspeito negou os fatos, mas a autoridade policial formalizou a prisão em flagrante e representou pela prisão preventiva. As investigações seguem para a completa apuração do caso.