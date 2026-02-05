Uma atitude heroica de um menino de 10 anos foi decisiva para impedir um ataque contra a própria mãe no Jardim da Granja, em São José dos Campos, na manhã desta quarta-feira (4). O suspeito, um homem de 59 anos, foi localizado e preso em flagrante pela Polícia Militar após a vítima acionar a corporação.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher, de 29 anos, caminhava de volta para casa acompanhada do filho quando percebeu que estava sendo seguida. Ao chegar em frente à residência, o suspeito se aproximou por trás, agarrou a vítima pela cintura e tentou puxá-la pelos braços. A mulher conseguiu se desvencilhar, mas o homem voltou a investir, tentando agredi-la novamente.