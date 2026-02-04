Após colidir em um caminhão, um motociclista morreu em acidente na tarde desta quarta-feira (4), em Taubaté. O sinistro aconteceu por volta das 12h40, na avenida Eurico Ambrogi Santos, na região do Piracangaguá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista de 22 anos foi encontrado com múltiplas fraturas e em parada cardiorrespiratória.