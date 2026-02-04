05 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE FATAL

URGENTE: Motociclista morre após colidir em caminhão em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Moto colidiu contra um caminhão em Taubaté
Moto colidiu contra um caminhão em Taubaté

Após colidir em um caminhão, um motociclista morreu em acidente na tarde desta quarta-feira (4), em Taubaté. O sinistro aconteceu por volta das 12h40, na avenida Eurico Ambrogi Santos, na região do Piracangaguá.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista de 22 anos foi encontrado com múltiplas fraturas e em parada cardiorrespiratória.

O corpo da vítima foi retirado da avenida e os agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana de Taubaté fizeram o isolamento e a sinalização do local. A perícia foi realizada pelo IML (Instituto Médico Legal), e a avenida foi liberada.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente e a identidade da vítima.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários