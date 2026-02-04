Um homem de 27 anos é investigado após fugir de um motel sem pagar uma conta de R$ 902, acumulada após cerca de 11 horas de permanência no local. Para escapar, ele arrombou o portão da garagem com o carro e deixou para trás o pai, de 63 anos, e uma garota de programa, de 43.
O caso ocorreu na madrugada de sábado (31), em um motel localizado na Avenida Marabá, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Segundo funcionários, pai e filho chegaram acompanhados da mulher e se hospedaram em um quarto, onde consumiram diversos itens, como bebidas e refeições.
Conforme relato de uma funcionária, que pediu para não ser identificada, por volta das 3h o jovem foi até a recepção e alegou que precisaria ir até casa buscar dinheiro para quitar a conta. Diante da negativa, ele retornou ao quarto.
Minutos depois, o homem entrou no veículo e avançou contra o portão da garagem, forçando a saída do estabelecimento sem efetuar o pagamento, abandonando o pai e a acompanhante no local.
A Polícia Civil informou que o homem de 63 anos e a garota de programa foram ouvidos e liberados. Já a Polícia Militar confirmou que o suspeito foi identificado e que há registros de ocorrências semelhantes atribuídas a ele.
As buscas continuam, e o homem poderá responder pelo crime de estelionato.