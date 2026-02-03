Um motoboy foi morto a tiros após sair de casa para realizar uma entrega. Antes de ser executado, ele teria sido obrigado a se despedir da esposa por meio de uma mensagem, que passou a circular nas redes sociais após o crime.

O homicídio ocorreu em uma comunidade, onde, segundo relatos da companheira da vítima, o trabalhador foi abordado por criminosos durante o trajeto. Ainda conforme o depoimento, os suspeitos permitiram que ele enviasse a mensagem de despedida pouco antes de ser morto.