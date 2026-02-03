04 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HOMICÍDIO

Motoboy se despede da esposa e é executado por facção criminosa

Por Da Redação | Salvador (BA)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Motoboy se despede da esposa e é executado por facção criminosa
Motoboy se despede da esposa e é executado por facção criminosa

Um motoboy foi morto a tiros após sair de casa para realizar uma entrega. Antes de ser executado, ele teria sido obrigado a se despedir da esposa por meio de uma mensagem, que passou a circular nas redes sociais após o crime.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O homicídio ocorreu em uma comunidade, onde, segundo relatos da companheira da vítima, o trabalhador foi abordado por criminosos durante o trajeto. Ainda conforme o depoimento, os suspeitos permitiram que ele enviasse a mensagem de despedida pouco antes de ser morto.

As circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas. A autoria e a motivação estão sendo investigadas pelas autoridades responsáveis.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos presos ou a dinâmica exata do assassinato.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários