Sem aplausos
A Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (3) uma moção de aplausos ao ator Wagner Moura e ao filme O Agente Secreto "pelos prêmios internacionais conquistados e pela projeção histórica do cinema brasileiro no cenário mundial".
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A favor
Dos 19 vereadores, apenas quatro votaram a favor: Bilili de Angelis (PP), Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT) e Talita (PSB) - os três últimos eram autores da moção.
Contra
Outros 12 vereadores votaram contra: Alberto Barreto (PRD), Ariel Katz (PDT), Boanerge dos Santos (União Brasil), Diego Fonseca (PL), Jessé Silva (Podemos), Dentinho (PP), Moises Pirulito (PL), Nicola Neto (Novo), Nunes Coelho (Republicanos), Bobi (PRD), Vivi da Rádio (Republicanos) e Zelinda Pastora (PRD).
Sem voto
Neneca (PDT) se absteve de votar. Edson Oliveira (PSD) não estava na sessão. O presidente da Câmara, Richardson da Padaria (União), votaria apenas em caso de empate.
Filme
Na moção, os autores ressaltaram que o filme foi premiado no Festival de Cannes, no Critics Choice Awards e no Globo de Ouro, e que recebeu quatro indicações para o Oscar.