Sem aplausos

A Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (3) uma moção de aplausos ao ator Wagner Moura e ao filme O Agente Secreto "pelos prêmios internacionais conquistados e pela projeção histórica do cinema brasileiro no cenário mundial".

A favor

Dos 19 vereadores, apenas quatro votaram a favor: Bilili de Angelis (PP), Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT) e Talita (PSB) - os três últimos eram autores da moção.