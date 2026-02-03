Foi identificado como Renato Vieira, de 40 anos, o motorista que morreu após um grave acidente na Rodovia Governador Carvalho Pinto, em São José dos Campos, na noite desta segunda-feira (2). Ele conduzia um Chevrolet Onix, que colidiu na traseira de um caminhão na altura do km 100, sentido oeste.
De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 19h45 e mobilizou equipes da Polícia Militar, da concessionária Ecopistas e do resgate médico. O óbito de Renato foi constatado ainda no local.
Acidente.
Segundo o relato do caminhoneiro, identificado como Leandro Lima, ele havia parado momentos antes para realizar um ajuste mecânico na alavanca de câmbio e, ao retomar a circulação, seguia pela faixa da direita, a cerca de 70 km/h, quando sentiu um forte impacto na traseira do veículo. O caminhão percorreu aproximadamente 500 metros com o automóvel encaixado antes de conseguir parar no acostamento.
Policiais militares que atenderam a ocorrência confirmaram que o caminhão já estava no acostamento quando chegaram ao local e que o motorista do Onix não resistiu aos ferimentos. O condutor do caminhão foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou resultado zero, descartando ingestão de álcool.
Polícia.
Ainda segundo a Polícia Militar, tanto o caminhoneiro quanto os veículos envolvidos estavam com a documentação regular, e não foram constatadas irregularidades administrativas em inspeção preliminar. A perícia técnica foi acionada para análise detalhada da dinâmica do acidente.
Em despacho inicial, a autoridade policial destacou que, em análise preliminar, não há indícios de culpa do motorista do caminhão, já que a colisão foi traseira. Por esse motivo, não houve prisão nem indiciamento em flagrante. O caso foi registrado, em tese, como homicídio culposo na direção de veículo automotor, podendo haver reclassificação após a conclusão dos laudos periciais.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil.