Foi identificado como Renato Vieira, de 40 anos, o motorista que morreu após um grave acidente na Rodovia Governador Carvalho Pinto, em São José dos Campos, na noite desta segunda-feira (2). Ele conduzia um Chevrolet Onix, que colidiu na traseira de um caminhão na altura do km 100, sentido oeste.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 19h45 e mobilizou equipes da Polícia Militar, da concessionária Ecopistas e do resgate médico. O óbito de Renato foi constatado ainda no local.

Acidente.