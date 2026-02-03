A venda da fábrica da LG em Taubaté está em “estágio avançado” entre a empresa e a Construtora São José, que negocia a aquisição da área. A informação é do Sindmetau (Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região), que esteve reunido com representantes da LG no final de janeiro.

Parada desde o fechamento da planta em 2021, a fábrica da LG em Taubaté deve ser transformada em um complexo logístico pela Construtora São José. O valor da transação não foi divulgado.