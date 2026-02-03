A venda da fábrica da LG em Taubaté está em “estágio avançado” entre a empresa e a Construtora São José, que negocia a aquisição da área. A informação é do Sindmetau (Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região), que esteve reunido com representantes da LG no final de janeiro.
Parada desde o fechamento da planta em 2021, a fábrica da LG em Taubaté deve ser transformada em um complexo logístico pela Construtora São José. O valor da transação não foi divulgado.
O presidente do Sindmetau, Claudio Batista, o Claudião, e o coordenador jurídico do sindicato, Isaac do Carmo, estiveram reunidos com a direção da empresa em São Paulo, no fim de janeiro. Na última segunda-feira (2), eles apresentaram aos trabalhadores informações atualizadas sobre o caso.
“Os diretores da LG confirmaram que a transação para venda da área está em estágio avançado. Apresentamos então nossa preocupação com a condição dos trabalhadores e trabalhadoras no CRM e no estoque”, explicou Claudião.
O sindicato busca a manutenção de 327 trabalhadores (incluindo estagiários e terceirizados) no CRM e no estoque, setores da empresa que ainda estão em operação em Taubaté. A entidade também defende que o local receba empreendimentos que possam gerar novos empregos.
Segundo o presidente do sindicato, a empresa disse que o contrato de venda da área tem uma cláusula para permanência do CRM e do estoque da LG em parte das instalações, por meio da locação do espaço.
“Isso nos tranquiliza um pouco, pois dá uma condição para que todos possam continuar com suas atividades aqui”, afirmou Claudião.
Comprador
Na reunião em São Paulo, os diretores da LG confirmaram ao sindicato que o comprador da área é o grupo da Construtora São José.
Em 2021, a LG saiu do mercado de celulares, o que atingiu a planta de Taubaté. A empresa também transferiu a produção de monitores e notebooks para Manaus (AM), alegando aumento da carga tributária no estado de São Paulo. O encerramento da produção resultou no fechamento de cerca de 700 postos de trabalho diretos e outros 400 indiretos.
Apesar do encerramento da produção, a empresa manteve setores de atendimento ao cliente, como o CRM e o estoque, em operação no local. A reativação da área da LG também é analisada na Câmara de Taubaté, que abriu uma Comissão Especial de Estudos sobre a área no ano passado.
“Essa área precisa gerar emprego e renda para a cidade, porque esse é o princípio fundamental pelo qual ela foi doada pelo município em 1996", defendeu Isaac, que também é vereador e coordena a CEE da LG na Câmara. A comissão tem até o dia 15 de março deste ano para encerrar seus trabalhos e apresentar um relatório.