Cenários da memória taubateana estão em exposição gratuita

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
A Villa Santo Aleixo recebe a exposição “Olhares Taubateanos”, dos artistas Fabio Scarenzi e Plínio Macedo. 

A mostra reúne obras que retratam Taubaté sob diferentes perspectivas artísticas e afetivas, convidando o visitante a percorrer paisagens do município e cenários que compõem o imaginário e a vivência da população taubateana.

“Olhares Taubateanos” segue aberta ao público até o dia 28 de fevereiro, com entrada gratuita de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

A Villa Santo Aleixo fica na rua Dr. Emílio Winther, nº 374, Centro, Taubaté.

