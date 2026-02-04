A Villa Santo Aleixo recebe a exposição “Olhares Taubateanos”, dos artistas Fabio Scarenzi e Plínio Macedo.
A mostra reúne obras que retratam Taubaté sob diferentes perspectivas artísticas e afetivas, convidando o visitante a percorrer paisagens do município e cenários que compõem o imaginário e a vivência da população taubateana.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
“Olhares Taubateanos” segue aberta ao público até o dia 28 de fevereiro, com entrada gratuita de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.
A Villa Santo Aleixo fica na rua Dr. Emílio Winther, nº 374, Centro, Taubaté.