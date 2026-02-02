03 de fevereiro de 2026
LUTO

Ex-The Voice morre aos 26 anos após picada de cobra

Por Da Redação | Nigéria
| Tempo de leitura: 1 min
A cantora Ifunanya Nwangene, de 26 anos

A cantora Ifunanya Nwangene, de 26 anos, morreu após ser picada por uma cobra venenosa enquanto dormia em casa. A artista ficou conhecida por participar da terceira temporada do reality show The Voice Nigeria.

O caso aconteceu em Abuja, capital da Nigéria. De acordo com relatos de amigos à BBC Africa, duas cobras foram encontradas no local, e a picada ocorreu durante a madrugada, fazendo com que a cantora acordasse sentindo fortes dores.

Após o ataque, Ifunanya buscou atendimento em uma clínica próxima, mas a unidade não possuía soro antiofídico. Diante da gravidade, ela foi transferida para um hospital de maior porte.

Mesmo com os esforços da equipe médica, o estado de saúde da cantora se agravou rapidamente, e ela não resistiu.

