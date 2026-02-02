A cantora Ifunanya Nwangene, de 26 anos, morreu após ser picada por uma cobra venenosa enquanto dormia em casa. A artista ficou conhecida por participar da terceira temporada do reality show The Voice Nigeria.

O caso aconteceu em Abuja, capital da Nigéria. De acordo com relatos de amigos à BBC Africa, duas cobras foram encontradas no local, e a picada ocorreu durante a madrugada, fazendo com que a cantora acordasse sentindo fortes dores.