Uma jovem de 21 anos foi encontrada morta após passar por um forte abalo emocional, segundo relatos da família. A vítima teria descoberto, um dia antes, a divulgação não autorizada de uma foto íntima, o que provocou crises de choro, nervosismo e desespero.
O caso envolve Elaine Freitas Carvalho, localizada sem vida em um córrego, no município de São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará. Familiares afirmam que a jovem contou o ocorrido apenas à mãe e à irmã, por vergonha e receio da exposição.
A mãe, Maria Dalva Carvalho, relatou que a filha estava profundamente abalada emocionalmente. Em depoimento, ela cobrou justiça e destacou a dor da perda, além da dificuldade de explicar a situação à neta, filha de Elaine.
A Polícia Civil informou que ouviu o homem apontado como responsável pela divulgação da imagem. Ele prestou depoimento e foi liberado. As circunstâncias da morte seguem sob investigação.
Diante da falta de respostas, familiares e amigos realizaram um protesto, com interdição parcial da BR-153, para cobrar celeridade nas investigações e esclarecimentos sobre o caso.