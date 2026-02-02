Uma jovem de 21 anos foi encontrada morta após passar por um forte abalo emocional, segundo relatos da família. A vítima teria descoberto, um dia antes, a divulgação não autorizada de uma foto íntima, o que provocou crises de choro, nervosismo e desespero.

O caso envolve Elaine Freitas Carvalho, localizada sem vida em um córrego, no município de São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará. Familiares afirmam que a jovem contou o ocorrido apenas à mãe e à irmã, por vergonha e receio da exposição.