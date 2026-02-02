03 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Envergonhada com foto exposta, Elaina é achada morta em córrego

Por Da Redação | São Domingos do Araguaia (PA)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Elaine Freitas Carvalho
Elaine Freitas Carvalho

Uma jovem de 21 anos foi encontrada morta após passar por um forte abalo emocional, segundo relatos da família. A vítima teria descoberto, um dia antes, a divulgação não autorizada de uma foto íntima, o que provocou crises de choro, nervosismo e desespero.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso envolve Elaine Freitas Carvalho, localizada sem vida em um córrego, no município de São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará. Familiares afirmam que a jovem contou o ocorrido apenas à mãe e à irmã, por vergonha e receio da exposição.

A mãe, Maria Dalva Carvalho, relatou que a filha estava profundamente abalada emocionalmente. Em depoimento, ela cobrou justiça e destacou a dor da perda, além da dificuldade de explicar a situação à neta, filha de Elaine.

A Polícia Civil informou que ouviu o homem apontado como responsável pela divulgação da imagem. Ele prestou depoimento e foi liberado. As circunstâncias da morte seguem sob investigação.

Diante da falta de respostas, familiares e amigos realizaram um protesto, com interdição parcial da BR-153, para cobrar celeridade nas investigações e esclarecimentos sobre o caso.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários