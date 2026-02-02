O jovem casal de namorados que morreu após acidente de moto na região central de São José dos Campos foi enterrado no mesmo cemitério na tarde desta segunda-feira (2), na região sul da cidade.
Matheus Henrique Machado Obino, de 21 anos, e Letícia Leite Rabelo, de 19 anos, morreram após a moto em que estavam atingir a traseira de um guincho da Prefeitura de São José dos Campos, no Anel Viário, na manhã de domingo (1º).
Condutor da moto, Matheus foi localizado caído e já sem sinais vitais no local do acidente. O óbito foi constatado por equipe de resgate. Letícia foi socorrida em estado gravíssimo. Ela recebeu atendimento e foi levada ao hospital, mas não resistiu.
Os dois foram enterrados nesta segunda-feira (2), em São José dos Campos, no Cemitério Municipal Colônia Paraíso (Morumbi), na região sul, com cerimônias em horários diferentes. Letícia foi sepultada às 13h e Matheus, às 14h.
Letícia era evangélica e frequentava a CCB (Congregação Cristã no Brasil) na Vila Corinthians, em São José. Representantes do grupo religioso prestaram homenagens a ele por meio das redes sociais.
“Querida irmandade, o Senhor recolheu a nossa querida irmã Letícia Leite e seu namorado Matheus, após um grave acidente de moto, no Anel Viário. A serva de Deus era da CCB Vila Corinthians. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e à irmandade da localidade. Que Deus conforte os pais desses jovens e toda a nossa querida irmandade”, diz a nota da CCB.
O acidente
O acidente aconteceu na avenida Senador Teotônio Vilela (Anel Viário), próximo à Prefeitura de São José dos Campos, por volta de 11h28 de domingo (1º).
De acordo com o registro policial, o guincho da prefeitura seguia pela faixa da direita, em baixa velocidade, com sinais luminosos de advertência acionados, porque os ocupantes realizavam uma atividade de recolhimento de cones de sinalização ao longo da via.
Ainda segundo a versão relatada pelo motorista do guincho, em determinado momento foi necessário reduzir a marcha e parar o veículo para executar o serviço. Foi nesse instante que ele ouviu um forte impacto na parte traseira. Logo depois, a equipe visualizou uma motocicleta ao solo e dois ocupantes caídos.
O local foi preservado para o trabalho da perícia e para a coleta de informações iniciais. O caso foi registrado para apuração das circunstâncias do acidente.
Boletim de ocorrência
No boletim, o guincho da prefeitura é descrito como veículo pertencente à municipalidade e que estava realizando o recolhimento de cones na via no momento do acidente, com giroflex/sinalização de advertência acionada.
Conforme o registro, não foram observados indícios aparentes de embriaguez no motorista do guincho no local. Ele foi submetido a exame clínico, que teve resultado negativo para embriaguez. O boletim informa ainda que, no plantão, não havia elementos para prisão em flagrante e que a investigação deve aguardar laudos periciais definitivos para delimitar responsabilidades.
A apuração do caso segue e deve considerar laudos técnicos, perícia no local, dinâmica de frenagem/parada, sinalização, condições de visibilidade e outros elementos que serão anexados ao inquérito.