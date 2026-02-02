O jovem casal de namorados que morreu após acidente de moto na região central de São José dos Campos foi enterrado no mesmo cemitério na tarde desta segunda-feira (2), na região sul da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Matheus Henrique Machado Obino, de 21 anos, e Letícia Leite Rabelo, de 19 anos, morreram após a moto em que estavam atingir a traseira de um guincho da Prefeitura de São José dos Campos, no Anel Viário, na manhã de domingo (1º).