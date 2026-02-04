São José dos Campos retoma, no próximo sábado (7), o programa City Tour São José, com um passeio guiado pelo Parque Alberto Simões, localizado na região de Altos de Santana.
O primeiro passeio de 2026 sairá às 8h30, da portaria do Parque da Cidade, com retorno previsto às 13h, no mesmo local. Todo o trajeto acontecerá em ônibus exclusivo.
A experiência gratuita visa apresentar os recursos naturais e a estrutura preparada para esportes radicais do local, além da história do parque.
Participantes poderão conhecer atrações como a tirolesa, o paredão de escalada, o circuito de arvorismo e o circuito elevado de passarelas, instalado entre os pinheiros remanescentes da antiga Fazenda Boa Vista.
Inscrições
As inscrições podem ser realizadas até sexta-feira (6), por meio da Central 156 ou pelo e-mail turismo@sjc.sp.gov.br. As vagas são limitadas.