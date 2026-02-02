03 de fevereiro de 2026
DESPEDIDA

Mortos em acidente, Matheus e Letícia serão sepultados em S. José

Por Da redação e Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Jovem casal estava de moto e morreu após colisão em um caminhão
Jovem casal estava de moto e morreu após colisão em um caminhão

Vítimas de um grave acidente de moto na região central de São José dos Campos, na manhã de domingo (1º), Matheus Henrique Machado Obino, de 21 anos, e Letícia Leite Rabelo, de 19 anos, serão sepultados nesta segunda-feira (2) no Cemitério Municipal Colônia Paraíso (Morumbi), na região sul de São José dos Campos.

Matheus conduzia a motocicleta que se chocou em um caminhão-guincho. Ele morreu no local do acidente. Letícia, que estava na garupa, chegou a ser socorrida em estado grave ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois do acidente.

Ambos serão sepultados no Cemitério Municipal Colônia Paraíso nesta segunda. O velório ocorre na Urbam, na região leste, e o enterro será no período da tarde. O corpo de Letícia será sepultado ás 13h e o de Matheus, às 14h.

O acidente aconteceu na avenida Senador Teotônio Vilela, no bairro Jardim Vale Paraíso, na região central da cidade. A via chegou a ter impacto no tráfego, e a Prefeitura de São José dos Campos informou que agentes da Mobilidade Urbana foram acionados para organizar o trânsito. Depois do atendimento e da retirada dos veículos, a avenida foi liberada.

A ocorrência mobilizou equipes de resgate, Polícia Militar e agentes da Mobilidade Urbana, que atuaram para orientar motoristas e garantir a segurança durante o atendimento.

Motorista do caminhão

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, o motorista do caminhão-guincho permaneceu no local até a chegada do resgate. Ele realizou teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool. O condutor foi ouvido e liberado pela equipe da Polícia Militar.

Ainda conforme a SSP, o procedimento do etilômetro foi realizado no atendimento da ocorrência e não apontou ingestão de bebidas alcoólicas. O caso foi registrado como colisão e homicídio culposo na direção de veículo automotor na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos, que investiga as circunstâncias e a dinâmica do acidente.

A investigação sobre o acidente deve considerar elementos como laudos periciais, posição final dos veículos, eventuais marcas de frenagem e imagens de câmeras de monitoramento públicas e privadas na região. Depoimentos de testemunhas e o detalhamento do boletim de ocorrência também costumam ser decisivos para apontar responsabilidades no trânsito.

