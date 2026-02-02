Vítimas de um grave acidente de moto na região central de São José dos Campos, na manhã de domingo (1º), Matheus Henrique Machado Obino, de 21 anos, e Letícia Leite Rabelo, de 19 anos, serão sepultados nesta segunda-feira (2) no Cemitério Municipal Colônia Paraíso (Morumbi), na região sul de São José dos Campos.

Matheus conduzia a motocicleta que se chocou em um caminhão-guincho. Ele morreu no local do acidente. Letícia, que estava na garupa, chegou a ser socorrida em estado grave ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois do acidente.