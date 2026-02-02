Vítimas de um grave acidente de moto na região central de São José dos Campos, na manhã de domingo (1º), Matheus Henrique Machado Obino, de 21 anos, e Letícia Leite Rabelo, de 19 anos, serão sepultados nesta segunda-feira (2) no Cemitério Municipal Colônia Paraíso (Morumbi), na região sul de São José dos Campos.
Matheus conduzia a motocicleta que se chocou em um caminhão-guincho. Ele morreu no local do acidente. Letícia, que estava na garupa, chegou a ser socorrida em estado grave ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois do acidente.
Ambos serão sepultados no Cemitério Municipal Colônia Paraíso nesta segunda. O velório ocorre na Urbam, na região leste, e o enterro será no período da tarde. O corpo de Letícia será sepultado ás 13h e o de Matheus, às 14h.
O acidente aconteceu na avenida Senador Teotônio Vilela, no bairro Jardim Vale Paraíso, na região central da cidade. A via chegou a ter impacto no tráfego, e a Prefeitura de São José dos Campos informou que agentes da Mobilidade Urbana foram acionados para organizar o trânsito. Depois do atendimento e da retirada dos veículos, a avenida foi liberada.
A ocorrência mobilizou equipes de resgate, Polícia Militar e agentes da Mobilidade Urbana, que atuaram para orientar motoristas e garantir a segurança durante o atendimento.
Motorista do caminhão
Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, o motorista do caminhão-guincho permaneceu no local até a chegada do resgate. Ele realizou teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool. O condutor foi ouvido e liberado pela equipe da Polícia Militar.
Ainda conforme a SSP, o procedimento do etilômetro foi realizado no atendimento da ocorrência e não apontou ingestão de bebidas alcoólicas. O caso foi registrado como colisão e homicídio culposo na direção de veículo automotor na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos, que investiga as circunstâncias e a dinâmica do acidente.
A investigação sobre o acidente deve considerar elementos como laudos periciais, posição final dos veículos, eventuais marcas de frenagem e imagens de câmeras de monitoramento públicas e privadas na região. Depoimentos de testemunhas e o detalhamento do boletim de ocorrência também costumam ser decisivos para apontar responsabilidades no trânsito.