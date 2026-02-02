Um recém-nascido de Jacareí começou a apresentar bolhas pelo corpo, o que levou a família de Henri, hoje com 6 meses, a uma longa jornada até o diagnóstico. Trata-se de uma doença rara e sem cura: a epidermólise bolhosa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A mãe do menino, Fernanda Louisy Gonçalves, 29 anos, chamou atenção para a condição ao compartilhar a descoberta nas redes sociais. O caso foi revelado pela revista Crescer.