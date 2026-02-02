Matheus Henrique Machado Obino, de 21 anos, e Letícia Leite Rabelo, de 19, morreram após a moto em que estavam atingir a traseira de um guincho da Prefeitura no Anel Viário, em São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente aconteceu na Avenida Senador Teotônio Vilela (Anel Viário), próximo à Prefeitura de São José dos Campos, por volta de 11h28, deste domingo (01/01). De acordo com o registro policial, o guincho da prefeitura seguia pela faixa da direita, em baixa velocidade, com sinais luminosos de advertência acionados, porque os ocupantes realizavam uma atividade de recolhimento de cones de sinalização ao longo da via.
Ainda segundo a versão relatada pelo motorista do guincho da prefeitura, em determinado momento foi necessário reduzir a marcha e parar o veículo para executar o serviço. Foi nesse instante que ele ouviu um forte impacto na parte traseira. Logo depois, a equipe visualizou uma motocicleta ao solo e dois ocupantes caídos.
Linha do tempo
Congestionamento: equipes policiais que patrulhavam a região perceberam anormalidade no fluxo, com lentidão e paralisação do tráfego.
Atendimento da ocorrência: após acionamento, as equipes retornaram e encontraram o guincho da prefeitura e a motocicleta no local.
Vítima no asfalto: o condutor da moto foi localizado caído e já sem sinais vitais; o óbito foi constatado por equipe de resgate.
Socorro em estado gravíssimo: a passageira foi encontrada com vida, em estado gravíssimo, recebeu atendimento e foi levada ao hospital, mas não resistiu.
Sinalização para evitar novos acidentes: após a batida, um ocupante do guincho da prefeitura desceu e passou a sinalizar a via para reduzir o risco de novas colisões.
O local foi preservado para o trabalho da Perícia e para coleta de informações iniciais. O caso foi registrado para apuração das circunstâncias do acidente.
Boletim de ocorrência
No boletim, o guincho da prefeitura é descrito como veículo pertencente à municipalidade e que estava realizando o recolhimento de cones na via no momento do acidente, com giroflex/sinalização de advertência acionada.
Conforme o registro, não foram observados indícios aparentes de embriaguez no motorista do guincho no local. Ele foi submetido a exame clínico, que teve resultado negativo para embriaguez. O boletim informa ainda que, no plantão, não havia elementos para prisão em flagrante e que a investigação deve aguardar laudos periciais definitivos para delimitar responsabilidades.
A apuração do caso segue e deve considerar laudos técnicos, perícia no local, dinâmica de frenagem/parada, sinalização, condições de visibilidade e outros elementos que serão anexados ao inquérito.
O velório e o sepultamento de Matheus e Letícia acontecem nesta segunda-feira (2), em São José dos Campos, no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, com cerimônias em horários diferentes. Letícia será sepultado às 13h e Matheus, às 14h.