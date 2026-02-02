Matheus Henrique Machado Obino, de 21 anos, e Letícia Leite Rabelo, de 19, morreram após a moto em que estavam atingir a traseira de um guincho da Prefeitura no Anel Viário, em São José dos Campos.

O acidente aconteceu na Avenida Senador Teotônio Vilela (Anel Viário), próximo à Prefeitura de São José dos Campos, por volta de 11h28, deste domingo (01/01). De acordo com o registro policial, o guincho da prefeitura seguia pela faixa da direita, em baixa velocidade, com sinais luminosos de advertência acionados, porque os ocupantes realizavam uma atividade de recolhimento de cones de sinalização ao longo da via.