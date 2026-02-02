Um acidente de trânsito feriu um motociclista no final da manhã desta segunda-feira (2), na região sul de São José dos Campos. O sinistro envolveu uma moto e um ônibus. A colisão ocorreu na avenida Leonor de Almeida Ribeiro Souto, no Jardim Vale do Sol, por volta de 11h40.

De acordo com as primeiras informações, a colisão envolve um ônibus e uma motocicleta, que acabou enroscada debaixo da parte dianteira do coletivo. Equipes de atendimento já foram acionadas e atuam no local para prestar socorro e controlar a situação.