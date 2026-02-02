03 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE DE TRÂNSITO

AGORA: Motociclista é atingido por ônibus na região sul de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Colisão envolve um ônibus e uma motocicleta
Colisão envolve um ônibus e uma motocicleta

Um acidente de trânsito feriu um motociclista no final da manhã desta segunda-feira (2), na região sul de São José dos Campos. O sinistro envolveu uma moto e um ônibus. A colisão ocorreu na avenida Leonor de Almeida Ribeiro Souto, no Jardim Vale do Sol, por volta de 11h40.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com as primeiras informações, a colisão envolve um ônibus e uma motocicleta, que acabou enroscada debaixo da parte dianteira do coletivo. Equipes de atendimento já foram acionadas e atuam no local para prestar socorro e controlar a situação.

O Corpo de Bombeiros informou que o motociclista de 27 anos sofreu fratura exposta em membro inferior direito. Ele foi socorrido ao pronto-socorro do Hospital Municipal, na Vila Industrial.

O trânsito na região apresentou lentidão em razão do atendimento ao acidente.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários