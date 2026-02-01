O padre Ferdinando Mancílio, missionário redentorista e prefeito de Igreja do Santuário Nacional de Aparecida, criticou a caminhada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) a Brasília durante missa na Basílica nessa semana.

Em sua homilia, sem citar nomes, Mancílio disse que “não adianta querer fazer uma marcha para Brasília alguém que nunca teve nenhum projeto a favor do povo e dizer que está defendendo a vida”. E completou o sacerdote: “Mentira. Quer o poder. Acho que você entende o que eu estou dizendo”.