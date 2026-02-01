Um grave acidente foi registrado por volta das 11h30 deste domingo (1º), na região do Anel Viário, em São José dos Campos, resultando em uma vítima fatal.
Informações preliminares indicam o falecimento de um homem e uma mulher ferida com gravidade numa colisão entre um veículo e uma motocicleta.
Equipes da Mobilidade Urbana e da Polícia Militar se encontram no local desviando o tráfego para procedimentos técnicos, remoção das vítimas e dos veículos envolvidos.
De acordo com as informações iniciais, o homem envolvido teve o óbito constatado ainda no local pelas equipes de resgate. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas e as causas do acidente.
Em nota, a Prefeitura de São José dos Campos informou que os agentes da Mobilidade Urbana atuam na tarde deste domingo (1º), na Avenida Teotônio Vilela – Anel Viário, região central, para organizar o trânsito após um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão-guincho. A via está liberada, porém com lentidão.
* Matéria em atualização