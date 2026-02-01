Um grave acidente foi registrado por volta das 11h30 deste domingo (1º), na região do Anel Viário, em São José dos Campos, resultando em uma vítima fatal.

Informações preliminares indicam o falecimento de um homem e uma mulher ferida com gravidade numa colisão entre um veículo e uma motocicleta.

