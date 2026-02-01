Um jovem casal morreu após grave acidente na avenida Teotônio Vilela, no Anel Viário de São José dos Campos, na manhã deste domingo (1º).

As vítimas foram identificadas como Matheus Henrique, de 21 anos, que conduzia a motocicleta e morreu no local do acidente. Letícia Leite, de 19 anos, que estava na garupa, chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco tempo depois.