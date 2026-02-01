Um jovem casal morreu após grave acidente na avenida Teotônio Vilela, no Anel Viário de São José dos Campos, na manhã deste domingo (1º).
As vítimas foram identificadas como Matheus Henrique, de 21 anos, que conduzia a motocicleta e morreu no local do acidente. Letícia Leite, de 19 anos, que estava na garupa, chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco tempo depois.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado para apurar as circunstâncias e as causas do acidente.
Equipes da Mobilidade Urbana e da Polícia Militar se deslocaram até o local para desviar o tráfego e permitir os procedimentos técnicos, remoção das vítimas e dos veículos envolvidos.
Em nota, a Prefeitura de São José dos Campos informou que os agentes da Mobilidade Urbana atuam na tarde deste domingo (1º), na Avenida Teotônio Vilela – Anel Viário, região central, para organizar o trânsito após um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão-guincho. A via está liberada, porém com lentidão.