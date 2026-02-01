Chuva forte e ventania atingem São José dos Campos na tarde deste domingo (1º), em várias regiões da cidade. Alguns pontos já começam a alagar a provocar transtornos na cidade.

Mais cedo, a Defesa Civil do Estado divulgou um alerta sobre “chuva forte avançando para região de São José dos Campos”.