Chuva forte e ventania atingem São José dos Campos na tarde deste domingo (1º), em várias regiões da cidade. Alguns pontos já começam a alagar a provocar transtornos na cidade.
Mais cedo, a Defesa Civil do Estado divulgou um alerta sobre “chuva forte avançando para região de São José dos Campos”.
“Tem raio, vento e condições para granizo. Atinge municípios vizinhos. Abrigue-se!”, informou o órgão estadual.
Vídeos obtidos por OVALE mostram pontos alagados em São José, ventos fortes e queda de árvores na rodovia SP-50, na região norte da cidade.
