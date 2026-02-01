02 de fevereiro de 2026
TEMPESTADE

URGENTE: Chuva forte e ventania atingem São José neste domingo

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Chuva forte com queda de árvore na rodovia SP-50, na zona norte de São José
Chuva forte e ventania atingem São José dos Campos na tarde deste domingo (1º), em várias regiões da cidade. Alguns pontos já começam a alagar a provocar transtornos na cidade.

Mais cedo, a Defesa Civil do Estado divulgou um alerta sobre “chuva forte avançando para região de São José dos Campos”.

“Tem raio, vento e condições para granizo. Atinge municípios vizinhos. Abrigue-se!”, informou o órgão estadual.

Vídeos obtidos por OVALE mostram pontos alagados em São José, ventos fortes e queda de árvores na rodovia SP-50, na região norte da cidade.

* Matéria em atualização

