Um dos maiores empreendimentos imobiliários do estado de São Paulo, o novo bairro planejado Parque Una São José dos Campos pode abrigar até 40 mil pessoas, entre moradores e trabalhadores.

De responsabilidade da empresa Idealiza Cidades, o empreendimento obteve o aval da Prefeitura de São José dos Campos para construir dos primeiros lotes. A obra está sendo feita no icônico “terreno das vaquinhas e dos girassóis”, no Jardim Aquarius, na região oeste de São José.