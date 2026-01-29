A loja Busca Busca de São José dos Campos terá que concluir as obras com adequações para atender exigências do Corpo de Bombeiros até 3 de junho de 2026. O prazo foi prorrogado em dezembro do ano passado, após pedido do estabelecimento comercial.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As obras servirão para o empreendimento obter um novo AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), em razão de o documento ter sido suspenso preventivamente pela corporação em 14 de agosto do ano passado. No dia 21 do mesmo mês, foi instaurado processo administrativo de cassação do AVCB, com concessão de prazo para regularização.