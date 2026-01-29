A loja Busca Busca de São José dos Campos terá que concluir as obras com adequações para atender exigências do Corpo de Bombeiros até 3 de junho de 2026. O prazo foi prorrogado em dezembro do ano passado, após pedido do estabelecimento comercial.
As obras servirão para o empreendimento obter um novo AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), em razão de o documento ter sido suspenso preventivamente pela corporação em 14 de agosto do ano passado. No dia 21 do mesmo mês, foi instaurado processo administrativo de cassação do AVCB, com concessão de prazo para regularização.
Em 15 de setembro, novo ofício reiterou a permanência do processo de cassação, e concedeu prazo adicional. O projeto técnico para as obras foi aprovado em 18 de setembro, permitindo que elas fossem feitas no local.
No dia 3 de dezembro, foi aprovado um pedido de prorrogação de prazo para a conclusão das adequações, agora com término em 3 de junho de 2026.
O pacote de obras que a loja Busca Busca terá que fazer em São José, para atender exigências do Corpo de Bombeiros, pode custar mais de R$ 1 milhão. O centro de compras está instalado no prédio do antigo Shopping Faro, na região central da cidade.
Atualização negada
Nessa quarta-feira (28), o Corpo de Bombeiros informou que indeferiu pedido de atualização na área do projeto aprovado do Busca Busca de São José. O pedido foi feito em 16 de janeiro deste ano após aprovação do projeto técnico, em 18 de setembro de 2025.
A aprovação permitiu ao empreendimento iniciar formalmente as adequações da edificação às normas de segurança contra incêndio. No entanto, os bombeiros vetaram alterações no projeto aprovado.
“Houve solicitação de atualização da área do projeto, a qual foi indeferida pelo Corpo de Bombeiros por não atender aos critérios técnicos e normativos”, informou o tenente-coronel Glaucio Doederer Cafalchio de Oliveira, comandante do 11º Grupamento de Bombeiros e responsável pela corporação no Vale do Paraíba.
Segundo ele, o processo segue sob acompanhamento técnico, sendo que qualquer regularização definitiva permanece “condicionada ao cumprimento integral das exigências legais e regulamentares”.
“O Corpo de Bombeiros reafirma seu compromisso com a segurança da população, a legalidade dos processos e o rigor técnico nas atividades de fiscalização, atuando com responsabilidade e transparência no interesse público”, disse a corporação.
Após todas as adequações e a vistoria final dos bombeiros, caso tudo esteja dentro dos parâmetros técnicos, será emitido um novo AVCB, cancelando o anterior.
Empresário
Após a repercussão, o dono do Busca Busca, o influenciador e empresário Alex Ye, conhecido como Chefe do Benefício, afirmou em vídeo nas redes sociais que vai atender a todas as exigências.
“O Bombeiro notificou, alguns lugares precisam de alterações e adaptações. A gente tem 15 dias para apresentar um novo projeto e deixar tudo certinho. A segurança da galera vem em primeiro lugar”, disse Ye.
Mesmo com o AVCB suspenso, o Busca Busca continua em funcionamento desde sua inauguração em julho e atrai milhares de consumidores. Fenômeno nas redes sociais, Alex Ye soma mais de 14 milhões de seguidores e já anunciou planos de expansão para imóveis vizinhos ao antigo Shopping Faro e para outras cidades até o fim de 2025.