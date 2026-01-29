A Polícia Civil apura a morte de uma adolescente de 17 anos após sucessivas idas a uma unidade de saúde, onde recebeu diagnóstico de ansiedade. A jovem procurou atendimento três vezes, mas o quadro só foi corretamente identificado após a internação em hospital particular, quando já estava em estado grave.
O caso ocorreu em União da Vitória. Brenda Cristina Rodrigues passou mal na sexta-feira, 16 de janeiro, e foi levada a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com queixas de falta de ar e dor no peito. Segundo familiares, a médica que a atendeu avaliou a situação como crise de ansiedade e liberou a paciente.
Sem apresentar melhora, a adolescente retornou à UPA no sábado (17) e, novamente, na madrugada de domingo (18). Ainda conforme a família, mesmo com a recorrência dos sintomas, não foram solicitados exames de imagem nem avaliações cardiológicas.
Com a piora do quadro, os familiares decidiram levá-la a um hospital particular na manhã de domingo. No local, exames apontaram pneumonia bacteriana, e Brenda foi internada inicialmente em um quarto.
Horas depois, o estado de saúde se agravou, e ela precisou ser transferida para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A adolescente morreu na segunda-feira, 19 de janeiro, um dia após a internação. Brenda completaria 18 anos em fevereiro.