29 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
ENCONTRADO

Fim da angústia! Jucimar é encontrado com vida em São José

Por Da redação | São José dos Campos
Após dias de desespero da família e de amigos, Jucimar Júnior, morador de São José dos Campos, foi encontrado com vida nesta quinta-feira (29). Ele estava desaparecido desde a tarde de segunda-feira (26), por volta das 14h, na cidade de Caçapava.

Jucimar trabalha como motorista de aplicativo e também é funcionário da Avibras. No momento do desaparecimento, ele conduzia um Ford Ka preto, de placa BBR-8D67. Desde então, não fez mais contato com familiares nem retornou para casa.

O desaparecimento já havia sido comunicado às autoridades, e parentes tinham iniciado uma mobilização nas redes sociais em busca de informações que ajudem a localizar o motorista.

Segundo familiares, Jucimar foi encontrado na madrugada desta quinta-feira (29), em uma praça da região leste de São José. Ele apresentava um quadro de depressão e vai passar agora por tratamento.

