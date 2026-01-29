Após dias de desespero da família e de amigos, Jucimar Júnior, morador de São José dos Campos, foi encontrado com vida nesta quinta-feira (29). Ele estava desaparecido desde a tarde de segunda-feira (26), por volta das 14h, na cidade de Caçapava.

Jucimar trabalha como motorista de aplicativo e também é funcionário da Avibras. No momento do desaparecimento, ele conduzia um Ford Ka preto, de placa BBR-8D67. Desde então, não fez mais contato com familiares nem retornou para casa.