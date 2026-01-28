O Atacadão iniciou o funcionamento 24 horas por dia em sua unidade da Vila Industrial, na região leste de São José dos Campos. A mudança foi sinalizada por meio de uma faixa instalada na entrada do hipermercado, que chamou a atenção de clientes e motoristas que passavam pelo local nesta quarta-feira (28).

A imagem da faixa rapidamente passou a circular nas redes sociais, gerando comentários e repercussão entre moradores da cidade, especialmente pela ampliação do atendimento em horários alternativos, durante a madrugada e ao longo da madrugada.