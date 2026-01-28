O Atacadão iniciou o funcionamento 24 horas por dia em sua unidade da Vila Industrial, na região leste de São José dos Campos. A mudança foi sinalizada por meio de uma faixa instalada na entrada do hipermercado, que chamou a atenção de clientes e motoristas que passavam pelo local nesta quarta-feira (28).
A imagem da faixa rapidamente passou a circular nas redes sociais, gerando comentários e repercussão entre moradores da cidade, especialmente pela ampliação do atendimento em horários alternativos, durante a madrugada e ao longo da madrugada.
Recentemente, a rede Barbosa de Supermercados inaugurou a nova unidade no bairro Alto da Ponte, na região norte, também com funcionamento 24 horas por dia, todos os dias da semana.
Além do Barbosa, redes como Tauste e Carrefour, localizadas na região oeste de São José dos Campos, já operam no modelo 24h, atendendo consumidores que buscam realizar compras fora dos horários comerciais tradicionais.
A ampliação do funcionamento dos supermercados reflete mudanças no comportamento do consumidor e também impacta a dinâmica econômica local, com geração de empregos e maior circulação de pessoas em diferentes regiões da cidade.
Até o momento, o Atacadão não divulgou detalhes oficiais sobre a operação 24 horas, mas a sinalização na unidade da Vila Industrial indica que o novo horário já está em vigor.