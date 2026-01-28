28 de janeiro de 2026
HOMICÍDIO

ATENÇÃO: Quem é Cleverton, homem executado com 4 tiros em Taubaté

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Um homem de 40 anos foi executado a tiros na noite desta terça-feira (27) em um conjunto habitacional de Taubaté. A vítima foi identificada como Cleverton de Oliveira Domingues, segundo informações da Polícia Civil. O crime aconteceu no bairro Barreiro, e o autor dos disparos segue foragido.

A ocorrência foi registrada nas proximidades da chamada “rua três”, no Conjunto Habitacional Sérgio Luchiari, área residencial da cidade. A Polícia Militar foi acionada após denúncias de disparos de arma de fogo e encontrou Cleverton caído na via pública, já sem sinais vitais.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado, e o médico da equipe confirmou o óbito ainda no local.

Ataque brutal e suspeita de desavença

De acordo com o boletim de ocorrência, não havia testemunhas presenciais no momento da chegada das equipes policiais. No entanto, relatos de moradores indicam que o homicídio pode estar relacionado a uma desavença em uma área conhecida como ponto de tráfico de drogas.

Durante o atendimento, o médico do Samu constatou quatro perfurações provocadas por tiros, atingindo as regiões do tórax, braço, rosto e costas da vítima. A perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos no local do crime.

Investigação segue em andamento

O caso foi registrado como homicídio consumado e será investigado pela Polícia Civil de Taubaté, que trabalha para identificar a autoria e esclarecer a motivação do assassinato.

Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas de forma anônima ao Disque-Denúncia (181). Em situações de emergência, a orientação é acionar o 190.

