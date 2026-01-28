Um homem de 40 anos foi executado a tiros na noite desta terça-feira (27) em um conjunto habitacional de Taubaté. A vítima foi identificada como Cleverton de Oliveira Domingues, segundo informações da Polícia Civil. O crime aconteceu no bairro Barreiro, e o autor dos disparos segue foragido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada nas proximidades da chamada “rua três”, no Conjunto Habitacional Sérgio Luchiari, área residencial da cidade. A Polícia Militar foi acionada após denúncias de disparos de arma de fogo e encontrou Cleverton caído na via pública, já sem sinais vitais.