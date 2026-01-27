Batida frontal deixa duas pessoas mortas e interdita estrada de Campos do Jordão. A ocorrência fatal na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro aconteceu no fim da tarde desta terça-feira (27).
No local, dois carros bateram de frente, resultando em duas vítimas fatais. Um terceiro veículo também se envolveu no acidente de acordo com o Corpo de Bombeiros. Não chovia no momento do acidente e não há informações a respeito da dinâmica do acidente e da identificação das vítimas.
A pista ficou completamente interditada para o resgate das vítimas e atendimento da ocorrência, no trecho da serrinha, em Pindamonhangaba.
Ao todo mais nove pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros de Campos do Jordão, Pindamonhangaba e Taubaté. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também participou do resgate.
Pelas imagens recebidas pela reportagem é possível um Fox Vermelho com a frente destruída e um SUV Branco também com a parte frontal completamente danificada.