27 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

URGENTE: Acidente mata 2 e deixa 9 feridos em estrada do Vale

Por Jesse Nascimento | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Corpo de Bombeiros
Batida frontal mata 2, fere 9 e interdita estrada de Campos
Batida frontal mata 2, fere 9 e interdita estrada de Campos

Batida frontal deixa duas pessoas mortas e interdita estrada de Campos do Jordão. A ocorrência fatal na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro aconteceu no fim da tarde desta terça-feira (27).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No local, dois carros bateram de frente, resultando em duas vítimas fatais. Um terceiro veículo também se envolveu no acidente de acordo com o Corpo de Bombeiros. Não chovia no momento do acidente e não há informações a respeito da dinâmica do acidente e da identificação das vítimas.

A pista ficou completamente interditada para o resgate das vítimas e atendimento da ocorrência, no trecho da serrinha, em Pindamonhangaba.

Ao todo mais nove pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros de Campos do Jordão, Pindamonhangaba e Taubaté. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também participou do resgate.

Pelas imagens recebidas pela reportagem é possível um Fox Vermelho com a frente destruída e um SUV Branco também com a parte frontal completamente danificada.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários