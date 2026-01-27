Batida frontal deixa duas pessoas mortas e interdita estrada de Campos do Jordão. A ocorrência fatal na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro aconteceu no fim da tarde desta terça-feira (27).

No local, dois carros bateram de frente, resultando em duas vítimas fatais. Um terceiro veículo também se envolveu no acidente de acordo com o Corpo de Bombeiros. Não chovia no momento do acidente e não há informações a respeito da dinâmica do acidente e da identificação das vítimas.