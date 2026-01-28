Mãos abençoadas.
Era com elogios como esse que a massagista, esteticista e empresária Thalysianne Regine Tavares Rachid, de 32 anos, carinhosamente chamada de Thaly, era conhecida em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira.
Casada e mãe de dois filhos, ela era proprietária do Studio Thaly Terapias Integradas, em Campos do Jordão, especializado em massagem e estética corporal. O negócio tinha mais de oito anos melhorando a qualidade de vida através da massagem. Thalysianne era especialista em alívio de dores e realizava um atendimento personalizado.
Na noite dessa terça-feira (27), um trágico acidente na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) matou a empresária e seu filho mais novo, João Vítor Tavares Rachid, de 11 anos.
Ambos estavam no carro com o pai, o filho mais velho do casal e uma adolescente, ambos de 13 anos. Eles foram socorridos e levados ao Hospital Regional de Taubaté, onde permanecem internados.
Thalysianne e o filho João Vítor chegaram a receber atendimento no local do acidente, mas morreram após dar entrada no pronto-socorro de Campos do Jordão, segundo o boletim de ocorrência.
A Prefeitura de Campos do Jordão decretou luto oficial na cidade por três dias em razão do trágico acidente.
Nas redes sociais, onde era bastante ativa, Thalysianne divulgava terapias feitas em seu estúdio e vídeos de massagens que fazia em seus clientes. Ela era bastante elogiada. Um dos comentários disse que ela tinha “mãos abençoadas” por aliviar a dores do corpo.
Ela também compartilhava momentos em família, datas especiais com os filhos e o marido, como dias das mães e dos pais, e informações sobre massagens e estética.
O acidente
O acidente aconteceu no fim da tarde de terça-feira (27), por volta de 19h, na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), na altura do km 32,3, no trecho do bairro Alto do Piracuama, em Pindamonhangaba. Os feridos foram levados para hospitais em Taubaté e Campos do Jordão.
Conforme as informações iniciais, um Jeep Renegade e um VW Fox seguiam no sentido Taubaté. No sentido contrário, em direção a Campos do Jordão, trafegava um VW Tiguan. Em determinado momento, o VW Fox teria colidido com o Tiguan. Na sequência, o Tiguan se chocou com o Jeep Renegade.
A Polícia Técnica foi acionada e realizou perícia no local. A autoridade policial registrou que os laudos periciais (do local e dos veículos) são fundamentais para esclarecer a dinâmica e eventual responsabilidade, e que o caso deve avançar no âmbito de inquérito. Além das duas mortes, o registro policial aponta feridos nos veículos envolvidos.
No carro onde estavam as vítimas fatais, o irmão de João Vítor, de 13 anos, ficou ferido. Uma adolescente da mesma idade também ficou machucada. Eles foram socorridos e levados ao Hospital Regional de Taubaté, onde permaneceram internados, conforme o boletim de ocorrência.
No VW Tiguan, o condutor, de 30 anos, e as mulheres, duas de 24 anos, uma de 30 e outra de 27, eum homem, de 22, também sofreram ferimentos e foram encaminhados para unidades de saúde em Taubaté e Campos do Jordão. O motorista do Jeep Renegade, de 48 anos, não se feriu.
O caso foi registrado na Polícia Civil como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A apuração deve considerar depoimentos, imagens e, principalmente, os laudos periciais para definir a dinâmica e as responsabilidades.