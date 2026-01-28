Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Era com elogios como esse que a massagista, esteticista e empresária Thalysianne Regine Tavares Rachid, de 32 anos, carinhosamente chamada de Thaly, era conhecida em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira.

Casada e mãe de dois filhos, ela era proprietária do Studio Thaly Terapias Integradas, em Campos do Jordão, especializado em massagem e estética corporal. O negócio tinha mais de oito anos melhorando a qualidade de vida através da massagem. Thalysianne era especialista em alívio de dores e realizava um atendimento personalizado.

Na noite dessa terça-feira (27), um trágico acidente na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) matou a empresária e seu filho mais novo, João Vítor Tavares Rachid, de 11 anos.

Ambos estavam no carro com o pai, o filho mais velho do casal e uma adolescente, ambos de 13 anos. Eles foram socorridos e levados ao Hospital Regional de Taubaté, onde permanecem internados.