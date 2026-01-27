A Polícia Civil investiga a morte de Alexandre Camargo Rodrigues Júnior, de 26 anos, registrada na noite de segunda (26), em uma área de mata no bairro Jardim Santo Antônio da Boa Vista, em Jacareí. O caso foi registrado como homicídio, com autoria ainda desconhecida.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, Alexandre apresentava comportamento alterado antes de desaparecer. Um familiar relatou à polícia que o jovem demonstrava confusão mental, dizia ter visões religiosas, como ver Jesus, e agia de forma atípica dentro de casa, o que levantou suspeitas.
Ainda segundo o relato, em determinado momento Alexandre deixou a residência levando o filho menor, o que gerou preocupação da família. Populares conseguiram retirar a criança da companhia do pai. O menino apresentava lesões aparentes no rosto, foi encaminhado para atendimento médico e permaneceu hospitalizado, fora de risco.
Após buscas realizadas por familiares com o apoio de moradores da região, Alexandre foi localizado em uma área de mata próxima a conjuntos habitacionais do bairro Boa Vista. Ele estava em estado de desorientação e apresentava lesões visíveis pelo corpo. Não foi possível precisar se os ferimentos foram causados por queda, agressões de terceiros ou outro fator, já que não houve testemunhas diretas dos fatos.
Moradores relataram que o jovem teria sido visto correndo pela região em estado de confusão, vestindo apenas roupas íntimas, situação que pode ter motivado a intervenção de populares.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu Alexandre, que foi levado à Santa Casa de Jacareí. Ele morreu por volta das 23h40. O óbito foi atestado pelo médico responsável como decorrente de causa externa, tendo como causa provável o politraumatismo.
A Polícia Militar esteve no local, realizou consultas cadastrais e informou que a vítima não possuía antecedentes criminais. O local foi posteriormente liberado. A Polícia Civil requisitou exames ao IML (Instituto Médico Legal) e encaminhou o caso para a delegacia responsável pela área dos fatos, onde a investigação seguirá para esclarecer as circunstâncias da morte e eventual participação de terceiros.