A Polícia Civil investiga a morte de Alexandre Camargo Rodrigues Júnior, de 26 anos, registrada na noite de segunda (26), em uma área de mata no bairro Jardim Santo Antônio da Boa Vista, em Jacareí. O caso foi registrado como homicídio, com autoria ainda desconhecida.

De acordo com o boletim de ocorrência, Alexandre apresentava comportamento alterado antes de desaparecer. Um familiar relatou à polícia que o jovem demonstrava confusão mental, dizia ter visões religiosas, como ver Jesus, e agia de forma atípica dentro de casa, o que levantou suspeitas.