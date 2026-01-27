A Polícia Civil investiga o assassinato do contador Wagner Eduardo dos Santos Prado, de 43 anos, na manhã desta segunda-feira (26), no Parque Residencial Aquarius, área nobre de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Wagner foi atingido por um tiro no peito dentro de um apartamento. O autor do disparo é o policial civil aposentado Zueber Pasqualino Grieco, de 67 anos, preso em flagrante. Ele alega legítima defesa.