Um policial civil foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (26) após matar a tiros o namorado da ex-esposa em um apartamento no Parque Residencial Aquarius, em São José dos Campos. O crime foi registrado como homicídio consumado.

A vítima, Wagner Eduardo dos Santos Prado, de 43 anos, foi atingida por um disparo no tórax e morreu no local. O autor do tiro, Zueber Pasqualino Grieco, de 67 anos, policial civil, se entregou sem resistência à Polícia Militar e alegou legítima defesa.

