Um policial civil foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (26) após matar a tiros o namorado da ex-esposa em um apartamento no Parque Residencial Aquarius, em São José dos Campos. O crime foi registrado como homicídio consumado.
A vítima, Wagner Eduardo dos Santos Prado, de 43 anos, foi atingida por um disparo no tórax e morreu no local. O autor do tiro, Zueber Pasqualino Grieco, de 67 anos, policial civil, se entregou sem resistência à Polícia Militar e alegou legítima defesa.
De acordo com informações da Polícia Civil, equipes da PM foram acionadas via Copom por volta das 8h45 para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo em um apartamento. Ao chegarem ao local, os policiais foram autorizados a entrar pela síndica do condomínio. O suspeito abriu a porta espontaneamente, foi desarmado e permaneceu no imóvel aguardando a chegada das autoridades.
No interior do quarto, os policiais encontraram a vítima caída no chão, já sem vida. A arma utilizada no crime — uma pistola calibre .40 de uso restrito — foi apreendida, assim como celulares e outros objetos relacionados à ocorrência.
Discussão antecedeu o crime.
Em depoimento, a ex-esposa do policial, relatou que estava em processo de divórcio e mantinha um relacionamento com a vítima havia cerca de 15 dias. Segundo ela, o ex-marido costumava fazer ligações insistentes e, na manhã do crime, foi informado por mensagem de que ela estava acompanhada.
Ainda conforme o relato, o policial teria invadido o quarto armado enquanto o casal dormia. A vítima, que fazia uso de medicação, acordou com agressões físicas e verbais, o que deu início a uma discussão. Durante o confronto, o autor sacou a arma e efetuou o disparo que atingiu Wagner no tórax.
A mulher também afirmou à polícia que já havia sido ameaçada anteriormente pelo ex-marido, que teria dito que a mataria caso ela se envolvesse com outra pessoa. Segundo ela, o policial possuía a chave do apartamento e conseguiu acessar o condomínio no dia do crime.
Versões divergentes.
O filho do casal, que estava no apartamento, confirmou que houve uma discussão e afirmou que a vítima teria avançado contra o pai mesmo após ele sacar a arma. Já o policial civil declarou que veio de São Sebastião a São José dos Campos para tratar de assuntos familiares e que desconhecia o relacionamento da ex-esposa.
Segundo a versão apresentada por ele, a vítima teria partido para agressão física, iniciando uma luta corporal, e o disparo teria ocorrido de forma acidental durante o confronto. O policial afirmou ainda que temia ser desarmado.
Prisão em flagrante.
Diante dos fatos, o policial civil foi preso em flagrante por homicídio. A perícia foi acionada e o caso será investigado pela Polícia Civil para esclarecer as circunstâncias do crime, incluindo a alegação de legítima defesa.
O boletim de ocorrência foi registrado no Complexo Policial Judiciário de São José dos Campos, e o indiciado permanece à disposição da Justiça.