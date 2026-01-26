A Polícia Civil vai investigar não apenas as circunstâncias do homicídio ocorrido na manhã desta segunda-feira (26), no Parque Residencial Aquarius, em São José dos Campos, mas também o histórico de comportamento violento atribuído ao autor do crime, o policial civil Zueber Pasqualino Grieco, de 67 anos, preso em flagrante após matar a tiros o namorado da ex-esposa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado como homicídio consumado. A vítima, o contador Wagner Eduardo dos Santos Prado, de 43 anos, morreu após ser atingida por um disparo no tórax dentro de um apartamento. Zueber se entregou à Polícia Militar sem oferecer resistência e alegou legítima defesa.

Crime.