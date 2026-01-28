Um homem foi preso conduzindo uma motocicleta roubada no bairro Santa Clara, em Guaratinguetá. Ele confessou também ter roubado um outro veículo em São José dos Campos.

A prisão aconteceu por volta das 15h de terça-feira (27), quando o condutor foi abordado por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

