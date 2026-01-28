28 de janeiro de 2026
ADULTERAÇÃO VEICULAR

Condutor de moto clonada confessa ter roubado Evoque em SJC

Um homem foi preso conduzindo uma motocicleta roubada no bairro Santa Clara, em Guaratinguetá. Ele confessou também ter roubado um outro veículo em São José dos Campos.

A prisão aconteceu por volta das 15h de terça-feira (27), quando o condutor foi abordado por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

Ocorrência

Durante as verificações, constatou-se que a numeração do chassi e do motor estava adulterada.

O suspeito confessou que, além dessa irregularidade, também havia participado do roubo de um veículo Evoque pela cidade de São José dos Campos.

Em diligência ao local indicado, no bairro Parque São Francisco, a equipe localizou o carro.

O autor do crime foi preso e permaneceu à disposição da Justiça, sendo a ocorrência apresentada no Plantão Policial de Guaratinguetá.

