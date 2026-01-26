O investigador aposentado Zueber Pasqualino Grieco, 67 anos, foi preso em flagrante, na manhã desta segunda-feira (26), após um homicídio registrado em um condomínio no Parque Residencial Aquarius, na região oeste de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada como homicídio consumado. O autor é policial civil aposentado.
A vítima foi identificada como Wagner Eduardo dos Santos Prado, de 43 anos. O flagrante foi formalizado após o crime ocorrido na Rua das Pescadas.
A Polícia Civil apura o caso como homicídio de motivação passional, com base nas versões apresentadas em depoimentos colhidos após o crime.
Em oitiva gravada, o filho do investigador aposentado relatou ter ouvido uma discussão durante a madrugada entre a mãe e o homem que estava com ela no quarto.
Segundo o depoimento, por volta das 8h, o pai apareceu no apartamento e pediu para chamar a mãe. Quando ela abriu a porta, houve discussão e o homem teria avançado contra o pai.
Ainda de acordo com o filho, o pai sacou uma arma e, na sequência, o homem teria tentado tomar o armamento, segurando o braço do atirador. Nesse momento, conforme a versão apresentada, ocorreu o disparo. O depoente afirmou que, após o tiro, o pai pediu para que ele ligasse para o 190 da Polícia Militar e relatou que houve luta corporal.
Discussão
A ex-companheira do investigador aposentado afirmou, em depoimento, que em dezembro houve uma discussão e, segundo ela, ele teria dito que, caso ela “arrumasse outra pessoa”, ele a mataria.
Ela também relatou que, em outra ocasião, ele teria dito que pegou a arma por duas vezes durante a noite para tentar tirar a própria vida, mas desistiu por causa dos filhos.
Sobre o dia do crime, a mulher declarou que o autor não conhecia a vítima e que o primeiro contato teria ocorrido no mesmo dia, após uma ligação telefônica em que o homem que estava com ela atendeu e discutiu com o ex.
Ela disse que, por volta de 8h, o investigador aposentado teria invadido o quarto e os encontrado na cama. Em seguida, segundo a versão apresentada, houve agressão e discussão, e então o disparo.
O boletim de ocorrência registra a natureza como homicídio consumado e indica flagrante. A Polícia Civil deve aprofundar a apuração com análise de perícias, eventuais imagens de câmeras e novas oitivas para esclarecer a dinâmica completa do crime.