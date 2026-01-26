O investigador aposentado Zueber Pasqualino Grieco, 67 anos, foi preso em flagrante, na manhã desta segunda-feira (26), após um homicídio registrado em um condomínio no Parque Residencial Aquarius, na região oeste de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada como homicídio consumado. O autor é policial civil aposentado.

A vítima foi identificada como Wagner Eduardo dos Santos Prado, de 43 anos. O flagrante foi formalizado após o crime ocorrido na Rua das Pescadas.