26 de janeiro de 2026
CRIME PASSIONAL

AGORA: Policial aposentado mata homem a tiros no Aquarius, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
Tempo de leitura: 1 min
O homem que morreu baleado na região oeste de São José dos Campos, na manhã desta segunda-feira (26), teria sido morto por um policial civil aposentado. Há suspeita de que se trata de um crime passional. O caso seguem em apuração.

Policial matou companheiro da ex, ligou 190 e pediu resgate

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o crime aconteceu no Jardim Aquarius. A corporação informou ter sido acionada para ocorrência de disparo de arma de fogo no município de São José.

Foi constatado o óbito da vítima no local da ocorrência, pelo médico da USA (Unidade de Suporte Avançado) Grau. A cena do crime foi deixada aos cuidados do policiamento.

Informações preliminares apontam que o autor dos disparos seria um policial civil aposentado. Ainda não há informações sobre a dinâmica do crime. O caso segue em andamento.

* Matéria em atualização

