O homem que morreu baleado na região oeste de São José dos Campos, na manhã desta segunda-feira (26), teria sido morto por um policial civil aposentado. Há suspeita de que se trata de um crime passional. O caso seguem em apuração.

Leia mais: Policial matou companheiro da ex, ligou 190 e pediu resgate

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp