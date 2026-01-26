O homem que morreu baleado na região oeste de São José dos Campos, na manhã desta segunda-feira (26), teria sido morto por um policial civil aposentado. Há suspeita de que se trata de um crime passional. O caso seguem em apuração.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o crime aconteceu no Jardim Aquarius. A corporação informou ter sido acionada para ocorrência de disparo de arma de fogo no município de São José.
Foi constatado o óbito da vítima no local da ocorrência, pelo médico da USA (Unidade de Suporte Avançado) Grau. A cena do crime foi deixada aos cuidados do policiamento.
Informações preliminares apontam que o autor dos disparos seria um policial civil aposentado. Ainda não há informações sobre a dinâmica do crime. O caso segue em andamento.
* Matéria em atualização